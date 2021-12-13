Вєсті.UA: Гогілашвілі – взірець кадрового голоду у владі

Олександр Гогілашвілі нещодавно влаштував справжній скандал. Раніше про заступника міністра внутрішніх справ було відомо мало.

Про інші курйозні події, які відбулись в Україні станом на 13 грудня – дізнайтесь далі.

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У Пальчевського стався прорив

В Андрія Пальчевського – справжній прорив. Державний телеканал "Дом" за гроші платників податків запускає нове соціальне шоу, яке він і вестиме.

Медведчук – проти України в НАТО

Віктор Медведчук заявив, що Україні із НАТО – не одним шляхом. Приблизно 15 років нардеп від "Опозиційної платформи – За життя" розповідає схожі тези.

Кива хоче судитися

У Bihus.Info заявили, що помилися в розслідування щодо Іллі Киви. Хоча журналісти вибачилися, а матеріал видалили, скандальний нардеп вирішив судитися.

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Повний випуск програми "Вєсті.UA" за 13 грудня: дивіться відео