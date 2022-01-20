Вєсті.UA: Гордон здивував "небезпечною" правдою

Дмитро Гордон заявив, що вікно його офісу обстріляли. Насправді масштаби руйнувань дещо менші, ніж описав їх журналіст.

Про інші курйозні події, які відбулись в Україні станом на 20 січня – дізнавайтесь у програмі.

До теми Гордон стверджує, що офіс його журналістів обстріляли: за справу взялася поліція

Рабінович каже, що Захід "відшиває" Україну

Вадим Рабінович вкотре здивував неоднозначною заявою. Політик від "Опозиційної платформи – За життя" сказав, що Європа упродовж останніх кілька років дає Україні "гарбуза".

Шуфрич хоче купити супутникову ліцензію

Після введення санкції телеканал Нестора Шуфрича "Перший незалежний" закрили. Однак він пообіцяв купити супутникову ліцензію, мовляв, для того, щоб журналісти "могли виконувати свої професійні обов'язки".

Більше випусків програми "Вєсті.UA" можна переглянути за посиланням.

Повний випуск програми "Вєсті.UA" за 20 січня: дивіться відео