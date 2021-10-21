Вєсті.UA: Кандидати у КСУ не можуть відповісти на запитання комісії

Кандидати у Конституційний Суд України не можуть відповісти на жодне запитання комісії. Серед них – Микола Поговецький та Ганна Рахальська.

Про інші курйозні події, які відбулись в Україні станом на 21 жовтня – у програмі.

Цікаво Вєсті.UA: У Верховній Раді посилюються антивакцинатори

В Офісі Президента "утискають" медіа

У медіа "Суспільне" заявили, що Банкова нібито висуває ультиматум й хоче вирішувати, хто може приходити до них на ефір, а хто ні. Згодом й інші українські ЗМІ повідомили про утиски.

Кива залишається в ОПЗЖ

Ілля Кива заперечив, що його виключили з партії "Опозиційна платформа – За життя", хоч раніше сам створив цей фейк. Крім того, він записав курйозне відео з Вадимом Рабіновичем.

"Слуга народу" не вірить в існування COVID-19

Можливо, у парламенті можуть працювати лише вакциновані нардепи або ті, хто має негавний ПЛР. Натомість "слуга" Юрій Камельчук відповів, що не вірить не лише у дієвість вакцин, а в існування COVID-19 загалом.

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Повний випуск програми "Вєсті.UA" за 21 жовтня: дивіться відео