Вєсті.UA: Кандидати у КСУ не можуть відповісти на запитання комісії
Джерело:"Вєсті.UA" на 24 каналі
Кандидати у Конституційний Суд України не можуть відповісти на жодне запитання комісії. Серед них – Микола Поговецький та Ганна Рахальська.
Про інші курйозні події, які відбулись в Україні станом на 21 жовтня – у програмі.
Цікаво Вєсті.UA: У Верховній Раді посилюються антивакцинатори
В Офісі Президента "утискають" медіа
У медіа "Суспільне" заявили, що Банкова нібито висуває ультиматум й хоче вирішувати, хто може приходити до них на ефір, а хто ні. Згодом й інші українські ЗМІ повідомили про утиски.
Кива залишається в ОПЗЖ
Ілля Кива заперечив, що його виключили з партії "Опозиційна платформа – За життя", хоч раніше сам створив цей фейк. Крім того, він записав курйозне відео з Вадимом Рабіновичем.
"Слуга народу" не вірить в існування COVID-19
Можливо, у парламенті можуть працювати лише вакциновані нардепи або ті, хто має негавний ПЛР. Натомість "слуга" Юрій Камельчук відповів, що не вірить не лише у дієвість вакцин, а в існування COVID-19 загалом.Більше випусків програми "Вєсті.UA" можна переглянути за посиланням.
Повний випуск програми "Вєсті.UA" за 21 жовтня: дивіться відео