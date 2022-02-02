Вєсті.UA: ​Кремль розповів, кого найбільше боїться в українському війську

У Росії не на жарт злякалися представників ЛГБТ-спільноти, які служать в українській армії. Однак насправді Володимир Путін міг просто розхвилюватися за свою другу половинку.

Про інші курйозні події, які відбулись в Україні станом на 2 лютого – дізнавайтесь у програмі.

До теми ЛГБТ-активістки під генконсульством Росії просили Богородицю прогнати Путіна

Санта для поліцейських

Журналісти оприлюднили нові деталі про аварію зі "слугою народу" Олександром Трухіним. На відео зафіксували, що він пропонував поліцейським хабар та намагався уникнути відповідальності. Зокрема, нардеп дуже хотів піти у ліс.

Канальні утіхи Шуфрича

Нардеп від ОПЗЖ Нестор Шуфрич вирішив знову придбати телеканал. Тепер політик сподівається, що ЗМІ не закриють.

Розіграш від Шевченка

Одіозний Євген Шевченко вигадав розіграш для своїх підписників в одній з соцмереж. Він запропонував вгадати, чий вислів зображений на його одязі. Втім, спонсором такого конкурсу могли стати білоруські платники податків.

Більше випусків програми "Вєсті.UA" можна переглянути за посиланням

Повний випуск програми "Вєсті.UA" за 2 лютого: дивіться відео