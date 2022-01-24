Вєсті.UA: Кремль розраховує на послідовника Гебельса в Україні

Британські дипломати повідомили, що Кремль, окупувавши Україну, планує встановити маріонетковий уряд. Водночас очолити його має проросійський політик Євген Мураєв.

Про інші курйозні події, які відбулись в Україні станом на 24 січня – дізнавайтесь у програмі.

До теми Росія планує змінити владу в Україні на Мураєва й Азарова, – МЗС Британії

Вірний пес Лукашенко

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко пригрозив, що його країна розмістить "цілий контингент армії" на кордоні з Україною. Водночас він зазначив, що все це – заради власної безпеки, оскільки наша держава нібито перша почала стягувати туди свої війська.

Тищенко та його стадія напіврозпаду

Народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко оконфузився, коли вітав українців із Днем соборності. У своєму дописі в фейсбуці він згадав лише про частину України, написавши: "Ми єдина, сильна та незалежна держава! Від Києва до Закарпаття! Продовжуємо зшивати Україну разом". Коли нардеп зрозумів свою помилку – одразу ж відредагував допис.

Апокаліптичні сни Киви

Народний депутат від "Опозиційної платформи – За життя" Ілля Кива завів у своєму телеграм-каналі рубрику "Сніданок з Кивою", однак там він ділиться не секретами приготування страв, а бубнить про слабкість України та крутість Росії. У черговому випуску, який був присвячений напруженості на українських кордонах – Кива вирішив розповісти про свої апокаліптичні сни.

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Повний випуск програми "Вєсті.UA" за 24 січня: дивіться відео