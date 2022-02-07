Вєсті.UA: В Лукашенка придумали звести пам'ятник Путіну в Києві

Пропагандист Олександра Лукашенка заявив, що Київ треба бомбити ядерними ракетами. А на місці пустелі поставити 300-метрову статую Володимира Путіна з лазерами замість очей.

Про інші курйозні події, які відбулись в Україні станом на 7 лютого – дізнавайтесь у програмі.

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Притула назвав назву для партії

Молодий політик Сергій Притула перебирав різні варіанти для назви для своєї команди. Нарешті він обрав назву – "24 серпня".

Луценко вступає до "ЄС"

Юрій Луценко написав заяву про вступ до партії "Європейська Солідарність". Про своє тріумфальне повернення у політику повідомив на з'їзді політичної сили "Удар".

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