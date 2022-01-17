Вєсті.UA: Лукашенко побачив загрозу на кордоні з Україною

Олександр Лукашенко відзначився черговою абсурдною заявою. Самопроголошений президент звинуватив Україну у нарощуванні військ біля кордону Білорусі.

Про інші курйозні події, які відбулись в Україні станом на 17 січня – дізнавайтесь у програмі.

До теми Частина інформаційної війни, – СБУ про цинічну заяву Лукашенка щодо військ України на кордоні

Довгоочікуване повернення

Петро Порошенко повернувся в Україну. За словами п'ятого президента, його намагалися не пустити на територію держави та забрали паспорт. Зрештою, невпізнаний пасажир таки пробився до щасливих прихильників.

Росія застосувала улюблений "прийом"

Володимир Зеленський запропонував Джо Байдену організувати тристоронні переговори за участю Володимира Путіна. Однак у Росії не бачать у цьому сенсу та не розуміють, що саме на таких перемовинах можна обговорювати.

"Беркут" для Киви

Ілля Кива запросив співробітників колишнього спецпідрозділу "Беркут" вступати до організації "Патріоти – За життя". За словами нардепа від ОПЗЖ, це необхідно, аби боротися зі "свавіллям та фашизмом" в Україні.

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Повний випуск програми "Вєсті.UA" за 17 січня: дивіться відео