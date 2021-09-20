Вєсті.UA: Очільник ОПЗЖ заявив про "всеукраїнську дупу"
Джерело:"Вєсті.UA" на 24 каналі
Вадим Рабінович зробив одіозну заяву. Очільник партії "Опозиційна платформа – За життя" сказав, що ситуація в країні є "всеукраїнською дупою".
Про інші події, які відбулись в Україні станом на 20 вересня – дивіться у програмі.
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Дивіться випуск програми "Вєсті.UA" за 20 вересня: відео