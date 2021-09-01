Вєсті.UA: Одіозний нардеп Шевченко вітає Лукашенка від імені всіх українців

Нардеп від "Слуги народу" Євгеній Шевченко привітав самопроголошеного президента Білорусі з днем народження. Вітання Олександру Лукашенкові Шевченко присвятив від імені громадян України.

Про інші курйозні події, які відбулись в Україні за 1 вересня – дізнайтесь у програмі.

До слова Їдь до Лукашенка, якому ти ж**у облизуєш, – Шкіряк і Шевченко влаштували перепалку в ефірі

Дружина Козака повністю змінила ім'я

Дружина нардепа від "Опозиційної платформи – За життя" Тараса Козака змінила ім'я, прізвище та по батькові в Росїі. Наталія Лавренюк стала Світланою Жучковою, щоб оминути українські санкції.

Освіта від Юлії Мендель

Ексречниця президента Юлія Мендель заявила, що навчатиме взаємозв'язків між бізнесом та державою. Мендель наприкінці вересня 2021 року хоче провести власний тренінг.

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Дивіться випуск програми "Вєсті.UA" за 1 вересня: відео