Вєсті.UA: Пояснити поведінку Іллі Киви можна лише дією заборонених речовин

Одіозний нардеп Ілля Кива щотижня фонтанує новою маячнею. Пояснити таку дивну поведінку представника ОПЗЖ можна лише дією заборонених в Україні препаратів.

Про інші курйозні події, які відбулись в Україні станом на 21 грудня – дізнайтесь далі.

До теми Роками працював над образом, – Кива каже, що навмисно торкався себе в Раді

Кума Путіна зламалась

Останнім часом Оксана Марченко постійно публікує пости з ялинками та поводиться неадекватно. Не виключено, що саме вона може організувати "держпереворот", якого так боїться президент Зеленський.

Заяви Арахамії суперечать обіцянкам Зеленського

Давид Арахамія, попри обіцянки Володимира Зеленського виступив зі заявою, що нардепам не потрібні відкриті виборчі списки. А на наступні вибори "Слуга народу", мовляв, планує взяти половину депутатів фракції.

Російські війська намагаються видати за американців

Суд Росії вперше надав докази присутності російських солдат на окупованому Донбасі, але дуже швидко стер інформацію зі свого сайту. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу водночас заявив, що в Україні нібито присутні американські військові.

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Повний випуск програми "Вєсті.UA" за 21 грудня: дивіться відео