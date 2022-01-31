Вєсті.UA: Пропаганда Лукашенка запанікувала через українців

Пропагандисти режиму Білорусі поширили новий фейк. Цього разу вони вважають, що українські націоналісти "хочуть захопити Полісся".

Про інші курйозні події, які відбулись в Україні станом на 31 січня – дізнавайтесь у програмі.

Зверніть увагу Ненавиджу українську, а прапор такий собі, – працівниця каналу Рада вляпалась у скандал

Працівниця "Ради" потрапила у скандал

Телеканалу "Рада" збільшили фінансування. Проте без скандалів не обійшлося. Цього разу працівниця каналу Поліна Шишкіна заявила, що ненавидить українську, а прапор – "такий собі".

Нова вигадка Лаврова

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров відзначився нелогічною заявою. За його словами, вступ України в НАТО "погіршить відносини Кремля зі Заходом". Він ніби забув, що псувати вже не залишилось що.

Зауважте Була на випробувальному: скандальну Шишкіну, якій не сподобались мова та прапор, звільнили

Пропаганда "клонувала" Медведчука

Підозрюваний у держзраді Віктор Медведчук вкотре з'явився в ефірі російських пропагандистів. Цього разу його навіть вирішили "клонувати" – показали включення одночасно з кадрами, на яких він також присутній.

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