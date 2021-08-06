Вєсті.UA: У Росії різко відреагували на заяву Зеленського про цивілізацію

За словами Володимира Зеленського, без України на території Росії цивілізації не буде. На цю заяву президента вже відповіли міністр оборони Росії Сергій Шойгу та заступник голови Думи Петро Толстой.

Детальніше про інші курйозні події, які відбулись в Україні за п'ятницю, 6 серпня – дізнайтесь у програмі.

Цікаво Вєсті.UA: Міністр Шкарлет похвалився зарплатами вчителів

Ляшко купив деревообробну компанію

Спочатку Олег Ляшко лобіював вивезення української деревини, а потім почав купувати компанії, які їх обробляють. Однак як заявив експолітик, жодного конфлікту інтересів у його діях немає. Компанію "Сінегрі" він начебто придбав у 2021 році, а заборону на вивезення необробленого лісу його фракція добилась ще у 2015 році.

СБУ проти угруповання Киви

Служба безпеки України відразу в 3 українських містах провела спецоперацію. Правоохоронці провели обшуки у домівках і офісах членів злочинного угрупування, яке "прикриває" Ілля Кива. У них вилучили наркотики та обладнання для вирощування канабісу.

Більше випусків програми "Вєсті.UA" можна переглянути за посиланням.

Повний випуск програми "Вєсті.UA" на 24 каналі за 6 серпня: дивіться відео