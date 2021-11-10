Вєсті.UA: Сивочолий гетьман схуд на два телеканали

Петро Порошенко заявив, що змушений продати акції телеканалів "Прямий" та "5 канал" журналістам. За його словами, причиною цього є закон про олігархів.

Про інші курйозні події, які відбулись в Україні станом на 9 листопада – у програмі.

До теми Щоб не потрапити в список олігархів: Порошенко продав права на "5 канал" та "Прямий"

Ексслуга їде в ОРДЛО

Колишній депутат від "Слуги народу" Євген Шевченко заявив, що поїде на окуповані території домовлятися начебто про мир. Він планує говорити з бойовиками у Донецьку.

Велике садівництво

Президент Володимир Зеленський хоче, щоб в Україні висадили мільярд дерев. Проте Держлісагентство повідомило, що зможе посадити лише понад 700 мільйонів саджанців.

Рада у тіктоці

У Верховній Раді може з'явитися діджитал-директор, який висвітлюватиме роботу депутатів у тікток. Також він запрошуватиме на екскурсії до парламенту відомих блогерів.

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Повний випуск програми "Вєсті.UA" за 9 листопада: дивіться відео