Вєсті.UA: "Слуга", який є безхатьком, обзавівся телеканалом

Нардеп від "Слуги народу" Олексій Ковальов придбав "4 канал". Проте, як виявилось згідно з декларацією, у політика нібито немає власного помешкання.

Про інші курйозні події, які відбулись в Україні станом на 30 грудня – дізнавайтесь у програмі.

До теми "Слуга" Ковальов, який купив "4 канал", не має свого житла

Наступальний Гордон

Дмитро Гордон опублікував спільне новорічне фото з телеведучим каналу "Україна 24" Василем Головановим. Гордон підписав світлину текстом: "Ми наступаємо. З прийдешніми".

Мітинг через канали

Проросійський політик Нестор Шуфрич повідомив, що він разом із поплічниками зібрався на мітинг, щоб "відстояти права". Мовляв, протест зібрався через заблоковані канали "Перший незалежний" та UkrLive.

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Повний випуск програми "Вєсті.UA" за 30 грудня: дивіться відео