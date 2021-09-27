Вєсті.UA: Степан Бандера знову "нападає" на Росію

У Росії служба безпеки заявила, що в республіці Башкортостан відбувся теракт на одному з об’єктів правоохоронних органів. Мовляв, 5 зловмисників мали портрети Степана Бандери.

Про інші події, які сталися в Україні станом на 27 вересня – у програмі.

До теми Знайшли бомбу, націоналістів і портрет Бандери: у Росії заявили про запобігання "теракту"

Савченко в паранджі

Екснардепка Надія Савченко здивувала мережу незвичною фотографією. Вдягнена у паранджі вона позувала у турецькій мечеті. Під фото вона зазначила, що іслам має низку переваг перед іншими світовими релігіями.

Шуфрич придбав канал

Нардеп від "Опозиційної платформи – За життя" Нестор Шуфрич придбав 60% акцій телеканалу "Перший незалежний". До слова, це медіа пов'язують з Віктором Медведчуком, якого звинувачують у держзраді.

Лукашенко боїться військ НАТО

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що на територію України "тягнуть війська НАТО". Через такий страх він доручив прикордонникам бути особливо уважними на кордоні.

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Повний випуск програми "Вєсті.UA" за 27 вересня: дивіться відео