Вєсті.UA: Зеленський показав "переворотний фокус" з Ахметовим

Володимир Зеленський заявив про ймовірну причетність Ріната Ахметова до нібито державного перевороту. Водночас Олег Ляшко заговорив про те, що в Україні введуть військовий стан.

Про інші курйозні події, які відбулись в Україні станом на 29 листопада – читайте далі.

​До теми Іноземні ЗМІ розповіли, хто планував державний переворот в Україні

Зашквари "слуг народу"

Нова очільниця партії "Слуга народу" Олена Шуляк заявила, що політсила хоче створити дисциплінарну комісію. Вона з'ясовуватиме "зашкварні" ситуації з депутатами.

Зверніть увагу Чиновники на місцях здуріли, – голова партії "слуг" про реформу у сфері будівництва

Любитель Лукашенка

Євген Шевченко, який прославився любов'ю до Олександра Лукашенка, заявив про роботу над фільмом. Він працює над музикою з композитором Ніколо Петрашем. До слова, фільм буде про життя у Білорусі.

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Повний випуск програми "Вєсті.UA" за 29 листопада: дивіться відео