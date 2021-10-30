Вєсті.UA. Жир: Тимошенко кинула виклик Тищенку

Народний депутат Микола Тищенко заявив, що купує гречку по 12 гривень, а за кілограм м'яса віддає 50 гривень. Однак виклик скромності йому кинула лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко.

Про інші курйозні події, які відбулись в Україні протягом тижня – у програмі.

Зверніть увагу Після 17 років Петро повертається до Юлі

Росія хоче повернути Медведчука

Росія вимагає повернути Віктора Медведчука до переговорів у Тристоронню контактну групу. Представники Москви вимагають замінити кумом Путіна депутатку Галину Третьякову.

Більше тут "Хороший перемовник": бойовики "вписалися" за арештованого Медведчука

Арахамія не впізнав Сковороду

Давид Арахамія не впізнав відомий вислів українського філософа Григорія Сковороди "Світ ловив мене, та не спіймав". Депутат приписав вислів голлівудському актору Леонардо ді Капріо.

Киву виганяли, та не вигнали

У ЗМІ з'явилась інформація, що Іллю Киву виключили з партії "Опозиційна платформа – За життя". Однак за кілька годин цю заяву спростували. У партії вважають, що це провокацією.

Гордону заборонили літати в Грузію

Український журналіст Дмитро Гордон заявив, що Грузія заборонила йому в'їзд. Все через намір зустрітися з Михеілом Саакашвілі, якого нещодавно арештували.

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Підсумковий випуск "Вєсті.UA. Жир" за 30 жовтня: дивіться відео