Про інші курйозні події, які відбулись в Україні за тиждень – дізнавайтесь у програмі.

Читайте також Медведчук проти Льовочкіна: кум Путіна покарав однопартійця з ОПЗЖ

Російські пропагандисти розкритикували парад

Україна провела на День Незалежності парад. Російська пропагандистка Ольга Скабеєва не стрималась і почала критикувати його. Найбільше їй не сподобалось те, що на параді були присутні військові США.

У Кремлі теж "бомбануло"

Після свята "бомбануло" і в самому Кремлі, зокрема в міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова. Він почав критикувати і День Державності, яке відзначатимуть 28 липня – в День хрещення Русі.

До теми У Лаврова палає: каже, що Україна привласнила День хрещення Русі

Кива страждає на День Незалежності

Не всі українці були налаштовані святкувати День Незалежності. Зокрема одіозний депутат Ілля Кива вирішив, що це день, коли треба страждати та сумувати. Також йому не сподобалось, що над столицею пролетів найбільший літак "Мрія".

До речі! Українські богатирі встановили рекорд з перетягування найбільшого у світі вантажного літака Ан-225 "Мрія"

Чому в асфальт закопали антиковідний фонд

В народної депутатки Олени Шуляк запитали про розподіл грошей для платників податків, зокрема чому в асфальт закопали антиковідний фонд. Вона ж відповіла: "На жаль, важлива робота щодо медичного оснащення була не такою ефективною, як робота "Укравтодору".

Вілкул – знову мер Кривого Рогу

Юрій Вілкул був багато років мером, а потім сказав, що бути на кріслі йому вже не дозволяє здоров'я. Але нещодавно воно в нього зненацька покращилось і він знову виконуватиме обов'язки міського голови.

Зверніть увагу "Слуги" заявили про "зраду" після призначення Вілкула тимчасовим мером Кривого Рогу

Санкції проти проросійського видання

Після того, як Рада нацбезпеки й оборони України ввела санкції проти проросійського видання "Страна.юа", воно швидко змінилось на російський домен, але це не допомогло. Інтернет-провайдери почали блокувати Strana.news. Нестор Шуфрич розкритикував таке рішення і назвав його наступом на свободу.

Більше випусків програми "Вєсті.UA" можна переглянути за посиланням.

Повний випуск програми "Вєсті.UA. Жир" за 28 серпня 2021 року: дивіться відео