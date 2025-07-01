Під час шторму у В'єтнамі перекинувся туристичний човен: багато людей загинуло, серед них – діти

У в'єтнамській затоці Ха Лонг перекинувся туристичний човен, причиною стала раптова гроза. На судні було майже 50 людей, серед них також були діти.

Станом на зараз відомо про 37 загиблих внаслідок трагедії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC, VNS, VNExpress.

Дивіться також У В'єтнамі встановили світовий рекорд: понад 10 000 дронів створили найбільше світлове шоу

Що відомо про інцидент у В'єтнамі?

Трагедія сталася у популярному туристичному місці на півночі країни у суботу, 19 липня. На борту судна Wonder Seas під час інциденту перебувало 48 осіб, серед них близько 20 були діти. Ще 5 людей були членами екіпажу.

Зафіксували момент перекидання човна: дивіться відео

За даними ЗМІ, більшість пасажирів були в'єтнамцями, які приїхали зі своїми сім'ями з Ханоя. Під час руху судна спершу над затокою потемніло небо. Вже потім, за словами одного зі свідків, почався град, дощ, гроза і блискавки.

Станом на зараз підтвердили загибель 37 людей, з них щонайменше 8 дітей. Попри сильні дощі, вдалося врятувати 10 осіб, зокрема, знайшли 10-річного хлопчика, який був в повітряній кишені у перевернутому корпусі судна.

Рятувальна операція у В'єтнамі: дивіться відео

Наразі триває розслідування інциденту, який забрав життя десятків людей. Прем'єр-міністр В'єтнаму Фам Мінь Тінь висловив співчуття сім'ям жертв. Уряд анонсував розслідування причин аварії та можливих порушень.

Нагадаємо, минулого року біля Канарських островів перекинувся човен з мігрантами, що з Африки намагалися дістатися до Європи. Рятувальникам біля Ель-Ієрро вдалося врятувати 27 з 87 людей, що були на борту,