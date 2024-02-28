Чи можуть США надіслати свої війська на війну в Україну: відповідь Держдепу

У Держдепі США прокоментували заяву Макрона про відправку військ в НАТО в Україну та відповіли, чи можуть вони відправити на допомогу Києву свою армію.

Представник Державного департаменту США Метью Міллер прокоментував заяву Макрона про ймовірне направлення військових країн НАТО в Україну.

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Позиція США

Метью Міллер завив, що "президент дав зрозуміти, що США не надсилатимуть війська воювати в Україну".

Президент дав зрозуміти, що США не надсилатимуть війська воювати в Україну. Генеральний секретар НАТО виключив участь військ НАТО в Україні... шлях до перемоги України зараз лежить через Палату представників Сполучених Штатів. Це те, що найбільше потрібно Україні,

— сказав Міллер.

Принагідно він знову закликав спікера Палати представників Майка Джонсона винести законопроєкт про допомогу Україні на голосування. Міллер висловив впевненість, що випадку, якщо це відбудеться, рішення обов'язково отримає двопартійну підтримку.

Кожна країна НАТО сама може прийняти рішення

Радник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі нагадав заяву Джо Байдена про відправку американських військ в Україну, яку той зробив на початку повномасштабного вторгнення Росії. Президент США дав обіцянку, що його армії не буде в Україні.

Водночас він зазначив, що кожна країна НАТО може сама обирати, чи відправляти свої війська на допомогу Україні. Фактично це означає, що Штати не проти такого розвитку подій.

Що ж, це суверенне рішення, яке кожен член НАТО мав би прийняти сам. Ви чули, як генеральний секретар Столтенберг сам казав, що не має планів чи намірів – безумовно – під егідою НАТО, розміщувати війська на місцях. І президент Байден з самого початку цього конфлікту чітко заявив: на території України не буде військ США, які будуть виконувати бойові дії,

– сказав Кірбі.

Нагадаємо, що генеральний секретар Єнс Столтенберг теж заявив, що НАТО не планує розміщувати війська в Україні. Однак наголосив, що Альянс продовжує підтримувати Україну.