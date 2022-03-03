Кривавий диктатор Володимир Путін розв'язав невиправдану війну проти України. Тепер український народ бажає швидкої смерті божевільному президенту Росії.

Інсталяцію зробили міські підприємці Ладижина

В Україні з нетерпінням чекають смерті вождя РФ і вже "готуються" до поховального процесу диктатора.

До теми У російській владі паніка, еліти вивозять рідних з країни, – ЗМІ

На в'їзді у місто Ладижин, що на Вінниччині, створили надгробок із зображенням Путіна. На надгробку вказано дату смерті – 24 лютого. Саме в цей день Росія атакувала територію України з різних напрямків.

Крім цього, на надгробку присутня фашистська свастика, яка нагадує, що Путін нічим не відрізняється від Адольфа Гітлера.

Інсталяцію зробили міські підприємці.



Надгробок Путіну / Фото Суспільне Вінниця

Додамо, що на смерті Путіна можна заробити. Російський бізнесмен Олександр Конанихін призначив винагороду в один мільйон доларів за голову кремлівського диктатора.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!