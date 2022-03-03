На Вінниччині створили надгробок із зображенням Путіна
Джерело:Суспільне Вінниця
Кривавий диктатор Володимир Путін розв'язав невиправдану війну проти України. Тепер український народ бажає швидкої смерті божевільному президенту Росії.
Інсталяцію зробили міські підприємці Ладижина
В Україні з нетерпінням чекають смерті вождя РФ і вже "готуються" до поховального процесу диктатора.
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На в'їзді у місто Ладижин, що на Вінниччині, створили надгробок із зображенням Путіна. На надгробку вказано дату смерті – 24 лютого. Саме в цей день Росія атакувала територію України з різних напрямків.
Крім цього, на надгробку присутня фашистська свастика, яка нагадує, що Путін нічим не відрізняється від Адольфа Гітлера.
Інсталяцію зробили міські підприємці.
Надгробок Путіну / Фото Суспільне Вінниця
Додамо, що на смерті Путіна можна заробити. Російський бізнесмен Олександр Конанихін призначив винагороду в один мільйон доларів за голову кремлівського диктатора.
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