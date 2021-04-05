Вйоса Османі стала новою президенткою Косово

Вйосу Османі під час голосування у парламенті обрали новою президенткою Косово. Політикиня балотувалася від провладної партії "Ветевендосьє" ("Самовизначення").

Османі здобула перемогу у третьому турі голосування. За неї проголосував 71 депутат зі 120.

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Водночас опозиційні партії косовських албанців, а також 10 депутатів-сербів бойкотували голосування.

Тим часом представники інших нацменшин охоче голосували за Османі. Саме це допомогло політикині здобути перемогу.

На цей час партія "Самовизначення" займає всі пріоритетні посади у країні. Зокрема, спікером парламенту є Ґляук Конюфца, а головою уряду – лідер партії Альбін Курті.

Окрім того, у процесі виборів 14 лютого партія отримала 67 місць у парламенті.

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