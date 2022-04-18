Вже 205 дітей загинули в Україні через вторгнення Росії
18 квітня 2022 , 08:31Читать новость на русском
Джерело:Офіс Генпрокурора
Від початку повномасштабної війни Росії проти України уже загинуло 205 дітей. Ще 362 дитини – поранено.
За даними ювенальних прокурорів, загалом внаслідок російського вторгнення станом на 18 квітня постраждало понад 567 маленьких українців.
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Цифри можуть бути більшими
В Офісі Генпрокурора пояснюють, що такі цифри не остаточні, адже ще триває збір інформації в місцях ведення активних бойових дій та на тимчасово окупованих і звільнених територіях.
Найбільше постраждалих дітей на Донеччині
- Донецька область – 117;
- Київська – 107;
- Харківська – 91;
- Чернігівська – 54;
- Херсонська – 43;
- Миколаївська – 40;
- Луганська – 36;
- Запорізька – 23;
- Київ – 16;
- Сумська – 16;
- Житомирська – 15.
Через бомбардування та обстріли російські окупанти пошкодили 1018 закладів освіти, з них 95 повністю зруйновано.
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