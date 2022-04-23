Вже 21600 вбитих окупантів та 177 одиниць авіації: які втрати ворога
23 квітня 2022 , 10:30Читать новость на русском
Джерело:Сухопутні війська ЗСУ
Від початку повномасштабного нападу Росії, наші оборонці ліквідували вже 21 600 окупантів. Крім того, знищили тисячі одиниць російської техніки.
Так, оприлюднили свіжі дані про втрати ворога. Підрахунки уточнюють, тому справжні цифри можуть бути більшими.
Важливо Бригада, яка вчиняла звірства у Бучі, уже зазнала втрат біля Ізюма, – Генштаб ЗСУ
Втрати росіян
- особового складу – близько 21600 осіб ліквідовано
- танків – 854 одиниць,
- бойових броньованих машин – 2205,
- артилерійських систем – 403,
- РСЗВ – 143,
- засоби ППО – 69,
- літаків – 177,
- гелікоптерів – 154,
- автомобільної техніки – 1543,
- кораблі /катери – 8,
- цистерн з ПММ – 76,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 182.
- Спеціальна техніка – 27,
- Пускові установки ОТРК/ТРК – 4.
Втрати ворога / Інфографіка Генштабу ЗСУ
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