Вже 238 дітей загинуло в Україні внаслідок збройної агресії Росії

Внаслідок російської агресії загинули вже 238 українських дітей. Понад 433 неповнолітніх поранено

Загалом з 24 лютого по ранок 25 травня у війні постраждала щонайменше 671 дитина. Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Зверніть увагу Росіяни б'ють по скупченню людей у Сєвєродонецьку: 6 загиблих, 8 поранених

Станом на ранок 25 травня 2022 року більше ніж 671 дитина постраждала в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 238 дітей загинуло та понад 433 поранено,

– мовиться в повідомленні.

Ці цифри не остаточні, адже дізнатися точну кількість постраждалих у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях дуже важко.

Під час фіксації кримінальних правопорушень з боку Росії стало відомо про загибель 11-річної дівчинки. Вона загинула внаслідок обстрілів 25 лютого Чугуївського району Харківської області.

Також стало відомо, що внаслідок обстрілів окупантами Маріуполя Донецької області загинули троє підлітків: 14, 15 та 17 років.

Найбільше постраждало дітей у таких областях:

Донецькій – 149;

Київській – 116;

Харківській – 104;

Чернігівській – 68;

Луганській – 50;

Херсонській – 49;

Миколаївській – 45;

Запорізькій – 28;

Сумській – 17;

у Києві – 16;

Житомирській – 15.

Через бомбардування та обстріли російськими окупантами українських міст та сіл пошкоджено 1848 закладів освіти. Серед них – 173 заклади зруйновані повністю.

Росіяни використовують українських дітей

Росіяни розробили додаток-гру, яка допомагає їм отримувати інформацію про українську місцевість. У грі учасники мають шукати так звані "коробки" з віртуальними призами, які можна обміняти на електронні гроші.

Під час проходження маршруту діти повинні фотографувати місцевість та об'єкти військової й критичної інфраструктури. Доступ до цього застосунку має підконтрольна спецслужбам Росії ІТ-компанія. Вона зареєстрована в одній з європейських країн і займається розповсюдженням інтерактивних платформ.

У Кіровоградській області вже затримали двох підлітків, які фотографували блокпости, елеватори і дороги.

Зверніть увагу – 91 день війни. Оперативна інформація від Генштабу ЗСУ: відео