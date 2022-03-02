Вже 38 країн передали в Гаагу докази про злочини Росії проти України

2 березня 2022 , 22:53
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Джерело:

твітер Liz Truss

Ліз Трасс – міністерка закордонних справ Великої Британії заявила, що вже 38 країн передали в Гаагу докази про злочини Росії в Україні.

Дії Росії в Україні очільниця МЗС Великої Британії схарактеризувала як звірства. Трасс наголосила: путінський режим необхідно притягнути до відповідальності.

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Міністерка ще раз нагадала світові: Росія вторглася в Україну та застосовує насилля у бік мирного населення. 

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Автор: Мар'яна Бекало