Вже 38 країн передали в Гаагу докази про злочини Росії проти України
2 березня 2022 , 22:53Читать новость на русском
Джерело:твітер Liz Truss
Ліз Трасс – міністерка закордонних справ Великої Британії заявила, що вже 38 країн передали в Гаагу докази про злочини Росії в Україні.
Дії Росії в Україні очільниця МЗС Великої Британії схарактеризувала як звірства. Трасс наголосила: путінський режим необхідно притягнути до відповідальності.
Зауважте Припинити війну і вивести війська: Генасамблея ООН проголосувала за історичне рішення
Міністерка ще раз нагадала світові: Росія вторглася в Україну та застосовує насилля у бік мирного населення.
Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дiзнаватися важливi новини.