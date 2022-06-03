Вже 50 посольств повернулися працювати до Києва, – Зеленський
Попри те, що в Україні триває повномасштабна війна, іноземні посольства продовжують працювати. Так, до Києва вже повернулися пів сотні дипломатичних відомств.
Повернення посольств є свідченням віри у перемогу України, – Зеленський
Станом на 2 червня в Києві працюють 50 посольств. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у своєму зверненні до українців, пише 24 канал.
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У Києві поновлюють повноцінну діяльність дедалі більше посольств. Станом на сьогодні їх уже 50. Це дуже важливо не тільки практично – для роботи дипломатів, а й на символічному рівні,
– підкреслив глава держави.
Президент зазначив, що кожне нове посольство, яке повертається до Києва, є свідченням того, що світ вірить у перемогу України на війні.
Зеленський також розповів про нову традицію, яку започаткували 2 червня. Так, відтепер церемонія вручення вірчих грамот послами іноземних держав відбуватиметься на території Софійського собору. Першими послами, у яких президент прийняв вірчі грамоти у межах нової церемонії, стали посли Молдови, Індії та США.
Чому грамоти вручатимуть саме у Софійському соборі
Глава держави назвав це місце сакральним, історичним та державницьким центром українського народу.
Приймаючи саме там вірчі грамоти у послів, ми демонструємо, хто такі українці, які ми і що за нами стоїть. Цим ми висловлюємо найвищу повагу представникам інших народів. Відкриваємося їм. І одночасно показуємо, що очікуємо від них такої ж поваги,
– пояснив Зеленський.
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Він додав, що після церемонії приємно поспілкувався з новими послами. Український лідер сподівається, що їхня робота буде результативною.
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