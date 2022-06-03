Вже 50 посольств повернулися працювати до Києва, – Зеленський

Попри те, що в Україні триває повномасштабна війна, іноземні посольства продовжують працювати. Так, до Києва вже повернулися пів сотні дипломатичних відомств.

Повернення посольств є свідченням віри у перемогу України, – Зеленський

Станом на 2 червня в Києві працюють 50 посольств. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у своєму зверненні до українців, пише 24 канал.

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У Києві поновлюють повноцінну діяльність дедалі більше посольств. Станом на сьогодні їх уже 50. Це дуже важливо не тільки практично – для роботи дипломатів, а й на символічному рівні,

– підкреслив глава держави.

Президент зазначив, що кожне нове посольство, яке повертається до Києва, є свідченням того, що світ вірить у перемогу України на війні.

Зеленський також розповів про нову традицію, яку започаткували 2 червня. Так, відтепер церемонія вручення вірчих грамот послами іноземних держав відбуватиметься на території Софійського собору. Першими послами, у яких президент прийняв вірчі грамоти у межах нової церемонії, стали посли Молдови, Індії та США.

Чому грамоти вручатимуть саме у Софійському соборі

Глава держави назвав це місце сакральним, історичним та державницьким центром українського народу.

Приймаючи саме там вірчі грамоти у послів, ми демонструємо, хто такі українці, які ми і що за нами стоїть. Цим ми висловлюємо найвищу повагу представникам інших народів. Відкриваємося їм. І одночасно показуємо, що очікуємо від них такої ж поваги,

– пояснив Зеленський.

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Він додав, що після церемонії приємно поспілкувався з новими послами. Український лідер сподівається, що їхня робота буде результативною.

Останні новини про війну в Україні

За добу 2 червня українські воїни в зоні проведення Операції Об'єднаних сил відбили 5 ворожих атак. Під час бою наші захисники знищили 5 ворожих танків, 3 артилерійські системи, 2 бойові броньовані машини і 3 безпілотники типу "Орлан-10".

У Генеральному штабі Збройних Сил України повідомили, що білоруська армія мінує дороги та мости біля кордону з нашою державою. Крім того, досі зберігається загроза ракетних ударів по українських містах з території Білорусі.

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що Сєвєродонецьк тримається та має всі шанси на звільнення. Наразі там тривають активні вуличні бої. Більшість території міста контролюють російські окупанти, а 20% – становить сіру зону.

За словами радника керівника Офісу Президента Олексія Арестовича, наші воїни зробили засідку для ворога у Сєвєродонецьку. Тепер окупанти стягують всі можливі сили, щоб зберегти свої позиції, а наші бійці "рвуть їх, як леви".

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