Вже близько 300 тисяч людей покинули Сумщину з часу вторгнення Росії

Сумську область із початку війни Росії проти України вже залишили близько 300 тисяч людей.

Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький розповів, що це люди, які виїхали організованими гуманітарними коридорами. Їх близько 80 тисяч людей. І також ті, хто залишили область самостійно – ще до початку військових подій, передає 24 канал.

До теми Живицький показав фото поруйнованої окупантами Сумщини

Деякі люди виїжджали неофіційними коридорами, їхали полями чи тими сполученнями, які знаходили самостійно, – сказав Живицький.

Ситуація в області

Ніч проти 30 березня на Сумщині минула спокійна. Зараз активно продовжуються роботи щодо громад, які було звільнено Збройними Силами України спільно із теробороною.

В області не всюди є електроенергія, через бомбардування сильно пошкоджені станції, лінії електропередач, підземні та наземні газопроводи.

Проте в області працюють усі комунальники, аби оперативно відновити усі комунікації.

Живицький розповів, що мінімальний набір гуманітарної допомоги в області є, проте найбільше не вистачає медикаментів.

Вас може зацікавити – Які країни можуть стати гарантами безпеки для України: дивіться відео