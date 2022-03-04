Вже майже вся армія Росії кинута проти українського народу

Ворог завів на територію України абсолютну більшість своїх військ. І зараз майже вся армія Росії кинута проти нашого народу.

Про це у своєму відеозверненні сказав президент України Володимир Зеленський, перелає 24 канал.

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Але героїчний спротив українців вже дев'ятий день рятує нашу державу від цієї навали. Українські міста не бачили такої нелюдськості, такої нелюдської жорстокості з часів нацистської окупації,

– заявив президент.

Нагадаємо, що розвідка Пентагону доповіла, що російські окупанти кинули в бій майже всі сили, які були на кордоні з Україною – 90%. Головною ціллю залишається Київ.

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