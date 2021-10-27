Вже з наступного тижня у Раді буде пункт вакцинації, – Радуцький

У Верховній Раді наразі вакцинованими є приблизно половина народних депутатів. Вже з наступного тижня цю ситуацію намагатимуться покращити, відкривши під куполом пункт вакцинації.

Про це глава комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький розповів в ефірі авторської програми Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі. Вакцинуватись у Раді зможуть не лише нардепи.

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"З наступного тижня у Верховній Раді запрацює пункт вакцинації. Це для всіх, а не лише для депутатів", – заявив Радуцький.

Не примусово, а обов'язково

Політик розповів, що не любить слова "примусова", коли мовиться про вакцинацію. Цим часто маніпулюють.

Кажімо обов'язкова. Якщо ми вимагаємо, наприклад, від вчителів обов'язкову вакцинацію, то депутати не можуть не підлягати під це теж,

– запевнив Радуцький.

Варто зауважити, що у Раді є певні особи, які не підтримують вакцинацію і прикриваються законом.

"Не будуть ходити на роботу – їхня громада має можливість відкликати мандат. Будуть кожні 3 дні своїм коштом здавати ПЛР-тест. Волають, що потрібна свобода, то вона є. Не хочеш вакцинуватись, то здавай тест за свої гроші", – різко відповів Радуцький.

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Нардепи та вакцинація: коротко