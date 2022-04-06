Вже не можу бачити будь-які сумніви та нерішучість, – Зеленський про антиросійські санкції

Володимир Зеленський наголосив, що вже не може чути будь-які сумніви щодо санкцій проти Росії. Дискусій не може бути після того, що окупанти зробили на нашій землі.

Зеленський, виступаючи перед політиками Ірландії, наголосив, що світ уже все знає про воєнні злочини Росії проти українців. При цьому нам доводиться переконувати деякі європейські компанії піти з російського ринку.

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Захід досі треба переконувати про посилення санкцій

Так, президент нагадав, нам досі доводиться переконувати західних політиків, що потрібно зупинити будь-який зв'язок російських банків із глобальною фінансовою системою. Також досі треба переконувати Європу, що російська нафта не може забезпечувати російську військову машину грошима.

Зараз, коли лунають дискусії про санкції проти Російської Федерації, я просто вже не можу чути будь-які сумніви, не можу бачити будь-яку нерішучість,

– зізнався Зеленський.

Дивіться виступ Зеленського перед політиками Ірландії: