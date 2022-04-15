Вже не справляються: у Росії хочуть збільшити видатки на похорони військових

У Росії планують збільшити видатки на похорони та надгробки для військових. З відповідною ініціативою виступила Федеральна служба безпеки Росії.

На війні проти України вже загинуло понад 20 тисяч росіян

ФСБ пропонує на 17% збільшити асигнування на поховання та надгробки для військових. ФСБ запропонувала збільшити з 20 350 рублів до 28 178 рублів витрати на всі ритуальні послуги.

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Йдеться про труну, вінок, перевезення тіла й самі похорони. У Москві та Санкт-Петербурзі пропонується збільшити витрати з 28 178 до 33 005 рублів.

ФСБ пропонує збільшити витрати на виготовлення та встановлення надгробних пам'ятників загиблим:

контрактникам – з 35 171 до 41 196 рублів;

строковикам – з 28 178 до 33 005 рублів.

У Росії закони передбачають, що людей, які загинули під час проходження військової служби, ховають коштами федерального органу влади, в якому вони служили на момент смерті.

За даними Генштабу ЗСУ, станом на ранок 15-го квітня у війні проти України вже загинуло понад 20 тисяч росіян.

Відтак, не дивно, що ритуальні послуги в Росії мають неабиякий попит. Втім, росіяни не забирають тіла своїх товаришів з поля бою, а везуть з України вкрадені пральні машини та праски.

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