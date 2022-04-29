Вже почали прибирати вулиці селища Горенка: відновлення деокупованої частини Київщини

Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив, що триває активне відновлення регіонів, які були звільнені від російської окупації та військових дій.

Дороги

За 20 днів дорожники розчистили понад 380 кілометрів доріг і вулиць на Київщині. З них 234 кілометри – це вулиці звільнених від окупантів Ірпеня, Бучі, Бородянки, Ворзеля, Гостомеля. А з 29 квітня Укравтодор розпочав прибирати вулиці селища Горенка. Про це повідомляє 24 канал.

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На 20 тимчасових переправах відновлено рух, ще 4 – в роботі.

Вода

Також завершили прокладання водогону до Ірпеня. Тепер місто поєднане з водопровідною системою Києва.

Електропостачання

Станом на 29 квітня 2022 року, повністю або частково відновлено електропостачання у понад 460 населених пунктах Київської області для 260 тисячі споживачів.

За добу 28 квітня аварійні бригади повністю або частково відновили електропостачання у населених пунктах Бучанського та Вишгородського районів.

Газ

Відновлено розподіл газу у 111 населених пунктах.

Розмінування

Протягом минулої доби піротехнічними підрозділами обстежено понад 500 гектарів території Київщини та знешкоджено 404 вибухонебезпечних предмети.

Що відомо про звірства на Київщині

На початку квітня Ірпінь, Буча, Гостомель та вся Київська область були визволені від російських загарбників. У визволених містах та селах зафіксовані масові вбивства загарбниками мирних людей.

Українські військові та поліцейські, а також представники ЗМІ після деокупації Київської області виявили величезну кількість тіл убитих росіянами цивільних українців, що лежали просто посеред вулиці або були поховані у братських могилах.

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