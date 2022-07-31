Відкрили дільниці і масово роздають паспорти: окупанти активно готуються до псевдореферендумів

росія посилено готується до проведення так званих "референдумів" на тимчасово окупованих територіях України. Мовиться, зокрема, про Запорізьку та Херсонську області.

Намагаючись незаконним "голосуванням" оголосити про приєднання до свого складу захоплених українських територій, окупанти вживають низки заходів. Проте ЗСУ роблять усе, аби не дати росіянам закріпитися. Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький.

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Підготовка окупантів до псевдореферендумів

За словами Скібіцького, українська воєнна розвідка чітко фіксує підготовчі заходи, яких росіяни вживають на тимчасово окупованих територіях. Їхня мета – "приєднати" ці території до росії.

На тимчасово окупованих територіях у Херсонській та Запорізькій областях почала активно працювати кремлівська політична партія "єдіная расія". Ми бачимо, що вживаються заходи з уточнення так званих "списків виборців". Крім того, вони відкрили дільниці для проведення "виборів". Активно почався процес роздачі російських паспортів,

– зауважив розвідник.

Представник ГУР МО також наголосив, що всі ці заходи є єдиним комплексом, який зараз застосовується на тимчасово окупованих територіях, аби підготувати і провести так звані "референдуми".

Разом з тим посадовець підкреслив, що наші захисники і захисниці будуть звільняти тимчасово окуповані території Сходу та Півдня України, аби не допустити там закріплення росії та створення ворогом плацдарму для подальших наступальних дій.

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