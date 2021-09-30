Вже втретє: Нацрада знову звернеться до суду щодо анулювання ліцензії каналу "НАШ"

Національна рада провела перевірку телеканалу "НАШ" щодо порушень, через які канал штрафували та виносили попередження. З'ясувалося, що їх не усунули. Тому регулятор вирішив утретє звернутись до суду щодо скасування ліцензії мовника.

Відповідне рішення щодо каналу "НАШ" Національна рада з питань телебачення та радіомовлення прийняла під час засідання 30 вересня.

Читайте також Суд відкрив справу щодо анулювання ліцензії каналу "Наш"

Регулятор знову проситиме суд анулювати ліцензії каналу "НАШ"

Нацрада звернула увагу на те, що телеканал

не усунув порушень законодавства,

не виконав вимог двох рішень,

не сплатив двох штрафів загальною сумою понад 228 тисяч гривень,

припустився нових порушень законодавчих норм щодо поширення висловлювань, які містять мову ворожнечі.

У зв'язку з ним регулятор вже втретє звертатиметься до суду з вимогою анулювати ліцензію медіаресурсу.

Результати перевірки через висловлювання Мураєва

Крім того, на засіданні розглянули результати перевірки каналу через ознаки мови ворожнечі у висловлюваннях лідера політичної партії "Наші" Євгенія Мураєва.

Інтерв'ю з ним вийшло 22 червня в ефірі програми "Важливе", присвяченій 80-ій річниці нападу нацистської Німеччини на Радянський Союз. А потім ще повторювалась упродовж 5 днів.

Мураєв заявив, що суттю агресивної політики країн ЄС щодо України є продовження політики "фашистської Німеччини" щодо знищення слов'янського етносу та українського народу. Її начебто здійснюють, використовуючи сучасні "механізми ведення сучасної війни, які відрізняються від військових методів Другої світової війни лише формою".

У рішенні регулятора йдеться про те, що висловлювання Мураєва не відображають об'єктивну ситуацію і свідчать про наміри вплинути на аудиторію телеканалу, щоб викликати у глядача негативні емоції, неприязне ставлення до влади та окремих людей і сформувати стереотипний образ країн ЄС як "історично латентного ворога".

На цьому ж засіданні регулятор виніс штраф у розмірі 119 тисяч гривень ще одному каналу Євгенія Мураєва "Максі-ТВ". Причина – ефір з Мураєвим та наявне розпалювання національної расової ворожнечі.