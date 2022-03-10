Вже загинули 6 російських генералів у війні в Україні, – Арестович
Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну на війні вже померли 6 російських генералів.
Окрім того, що це гарна новина для нас, це може означати й те, що в перемовинах Росія скоро "поскромнішає". Про це розповів радник голови Офісу Президента Олексій Арестович в ефірі каналу "Рада", передає 24 канал.
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Про перемовини Росії з Україною
Попри те, що виконати умови Росії – неможливо, російські військові брешуть своєму політичному керівництву, щоб "зробити гарну міну при поганій грі", зазначив радник глави ОП.
Однак, за нашими даними, лише генералів (російських – 24 канал) загинуло 6,
– сказав він.
І коли ця інформація "просочиться", росіяни на цих перемовинах дуже "поскромнішають". А далі діятиме правило "вимагай більшого, щоб отримати хоч щось".
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