Вже значно більше, ніж просто партнери: чим Кім Чен Ину вигідне співробітництво з Кремлем
- Північна Корея отримала від Росії мільярди доларів за стратегічне співробітництво та союзництво.
- Кім Чен Ин надав Росії боєкомплекти та ракети, одна з яких вдарила по Києву.
- Співпраця між країнами включає постачання технічних ресурсів та особового складу.
Партнерство Північної Кореї з Росією вийшло на новий рівень. Кім Чен Ин уже отримав мільярди доларів від Кремля
Політичний консультант, військовослужбовець Олександр Антонюк в ефірі 24 Каналу розповів, що кожна військова операція потребує технічних ресурсів і особового складу. Кремлю поки що не вдалося захопити Україну й загалом виконати навіть початкові завдання так званої "спецоперації" – вийти повністю на кордони Донецької та Луганської областей.
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Втім, Росія має не просто партнера, а справжнього союзника – Північну Корею.
Ми маємо справу із серйознішими інтеграційними процесами: йдеться не лише про особовий склад, а й про забезпечення боєкомплектами та ракетами. Одна з ракет, наскільки я знаю, вдарила по Києву – і, начебто, вже ідентифіковано, що це була саме північнокорейська ракета,
– сказав Олександр Антонюк.
Він додав, що якщо взяти до уваги також угоду між Північною Кореєю та Кремлем про стратегічне співробітництво й союзництво, то згідно з нею Північна Корея вже отримала в свою економіку близько 20 мільярдів доларів.