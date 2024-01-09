У Південній Кореї хочуть заборонити вживати собаче м'ясо: це обурило жителів країни

У Південній Кореї 9 січня ухвалили законопроєкт про заборону розведення та забій собак задля споживання. Тепер документ має підписати президент Юн Сок Йоль.

Законопроєкт отримав рідкісну підтримку одразу двох партій. Відповідно до нього, той, хто вб'є собаку для їжі, може отримати покарання у вигляді строку позбавлення волі на 3 роки або буде оштрафований.

Дивіться також Вперше за 20 років: Південна Корея стає все сильнішим конкурентом для Китаю у США

Суть законопроєкту

Закон заборонятиме розповсюдження та продаж харчових продуктів, виготовлених або оброблених з інгредієнтами для собак. Про це повідомив відповідний комітет Національних зборів.

Так, відповідно до законопроекту, будь-хто, хто вб'є собаку для м'яса, може бути покараний до трьох років в'язниці або оштрафований на 30 мільйонів корейських вон. В доларовому еквіваленті ця сума сягає приблизно 23 000 доларів.

Штрафи та тюремні терміни також передбачені тим, хто розводить собак для того, аби вживати їхнє м'ясо у їжу або хто свідомо купує, перевозить, зберігає чи продає корм, виготовлений із собак.

Так, відомо, що власники ферм, ресторанів собачого м'яса та інші працівники, які займаються торгівлею собаками, будуть мати 3 роки пільгового періоду, щоб закрити або змінити свій бізнес. Місцеві органи влади будуть зобов'язані підтримувати тих власників бізнесу у "стабільному" переході на інший бізнес.

Яка доля законопроєкту

Наразі законопроєкт направлено до президента Юн Сук Йоля для остаточного затвердження.

Його підтримала також перша леді Кім Кеон Хі, у якої є кілька собак. Крім цього, вона під час президентського візиту до Нідерландів у грудні 2023 року відвідала організацію захисту тварин.

Не всі у Південній Кореї задоволені таким рішенням

Законопроєкт також зустрів шалений опір з боку собаківників і власників бізнесу, які кажуть, що він знищить їхні засоби до існування та традиції.

У листопаді 2023 року десятки собаківників зібралися біля офісу президента в Сеулі, щоб протестувати проти законопроєкту. За даними ЗМІ, багато хто привозив своїх собак у клітки, які вони мали намір випустити на місце події.

Так, на місці виникла сутичка між фермерами та поліцією, деякі протестувальники були затримані.

Заборона їсти собаче м'ясо в Південній Кореї: що відомо