Відбився від своїх, – військовий пригадав курйозний випадок, як дрон привів росіянина у полон

Бригада "Рубіж" продовжує брати у полон російських окупантів. Недавно трапився курйозний випадок, коли наші військові за допомогою дрона провели росіянина через свої позиції в полон.

Було очевидним, що загарбник був дезорієнтований та відбився від своїх. Про це 24 Каналу повідомив начальник розвідки зенітного ракетно-артилерійського дивізіону бригади "Рубіж" Данило Борисенко.

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Як воїни взяли росіянина в полон

Борисенко розповів, що підрозділ БпЛА одного з їхніх батальйонів за допомогою "Мавіка" взяв у полон одного окупанта. Захисники прив'язали на дрон колонку-гучномовець і відправили його до загарбника. Видно було, що він дезорієнтований.

Він відбився від своїх і за допомогою цієї колонки вивели його, провели через наші позиції й так завели в полон. Навіть отакі курйозні випадки також трапляються,

– наголосив Данило Борисенко.

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Як росіяни поводяться в полоні

Військовий зазначив, що його бригада брала у полон різних російських військових. Попадалася і регулярна армія, і щойно мобілізовані. Коли вони потрапляють в полон, то намагаються розповідати все, що з їхнього погляду може якось пом'якшити ставлення до них.

У них там своя пропаганда. Можливо, вони очікують, що їх тут будуть катувати, бити. Вони, звичайно, готові розповідати все, що ми хочемо, як вони думають, від них почути,

– зауважив Борисенко.

Починають казати, що буцім не хотіли воювати й бажають якнайшвидшого закінчення війни. Проте що б не розповідали росіяни, суть залишається одною – вони прийшли на чужу територію і намагалися її окупувати.

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Поки окупанти не потрапили в полон, вони живуть у своєму середовищі. Мають свою мотивацію йти на штурми, у них в голові пропагандистські кліше. Водночас у полоні починають поводитися зовсім інакше.