Взяти Київ окупанти точно не зможуть, це фізично неможливо, – генерал-майор СБУ

28 березня 2022 , 15:53
Читать новость на русском

Росія перегруповує свої сили та може вкотре намагатися прорвати оборону Києва. Однак окупанти однозначно не зможуть взяти столицю, адже це просто неможливо фізично.

Про це заявив генерал-майор Служби безпеки України Віктор Ягун в ефірі 24 каналу. Водночас українцям, попри перемоги, варто реалістично дивитися на речі. 

До теми Чекаємо, поки ці придурки зберуться, – Кузик запевнив, що ситуація на Київщині контрольована

"Те, що вони (росіяни – 24 канал) не зможуть взяти Київ – це однозначно. Те, що вони не зможуть пробити київську оборону – також однозначно", – розповів генерал-майор.

Чому окупанти не зможуть взяти столицю

За словами Ягуна, у росіян фізично немає тих потуг, які б могли дозволити зробити кільце у 154 кілометри. Тож взяти Київ для них фізично неможливо.

Водночас під час оборони столиці також допомагають рельєф місцевості та водні перешкоди, які є довкола міста. 

Думаю, що це буде просто точкою намагання вчергове відновити ті чи інші позиції, які вони (окупанти – 24 канал) втратили, але великих успіхів довкола Києва вони не матимуть.

Віктор Ягун

Генерал-майор Служби безпеки України

Ягун пояснив, чому окупанти не зможуть взяти Київ: дивіться відео

 

Автор: Тетяна Кійовська