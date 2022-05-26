Взяти Київ за 3 дні: хто привів Росію до катастрофічних рішень 24 лютого

Інтерв'ю Миколи Патрушева, голови Ради безпеки та одного з найближчих соратників Путіна – чудова ілюстрація до роботи механізму, який привів Росію до катастрофічних рішень 24 лютого.

Патрушев, очевидно, не просто некомпентентний – він просто неадекватний. Живе у вигаданому світі, але, на жаль, ухвалює рішення у реальному.

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Провал Патрушева

Так, саме в цьому вигаданому світі Київ взяли за три дні, бо Україна не мала армії, Зеленський втік, бо він наркоман і клоун, а російських солдатів зустрічали з квітами хлібом і сіллю.

З такою ж впевненістю ідіота Патрушев тепер розмірковує про біологічну зброю, непридатність болонської системи та прив'язку рубля до курсу долара. Розуму незбагненно, що хтось може слухати міркування людини, що провалилася у своїй основній діяльності, безпеці, з приводу освіти та економіки.

Протягом багатьох років його інтерв'ю залишали таке враження, що закордонні аналітики серйозно міркували про 10-мірні шахи, при яких Патрушев все розуміє, але вдає безграмотного і нічого не розуміючого з метою якоїсь стратегічної розводки. Серйозно.

Соратник Путіна некомпетентний, заявив Сонін / Фото Getty Images

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Росія опинилася в найнебезпечнішій ситуації з 1941 року

Але тепер – після того, як вони відправили СОБР і оркестр на вірну загибель у точній відповідності з тим маренням, яке він викладав в інтерв'ю, зрозуміло, що немає жодних 10-мірних шахів і "подвійного дна".

Справді, за безпеку у Росії відповідає людина, яка не вміє працювати з інформацією та неадекватно сприймає реальність. Не дивно, що в результаті його діяльності Росія опинилася в найнебезпечнішій ситуації з 1941 року.

Таке трапляється не вперше. Пам'ятаєте, яке відчуття повного неадеквату викликало заяву ДКНС 19 серпня 1991 року? Де вони серйозно, обіцяли повну заміну політичного та економічного курсу та ще всім по дачній ділянці?

Міркування Патрушева жваво нагадують ту "аналітику", якою тодішній голова КДБ Крючков годував Горбачова, але, набагато гірше, годувався сам. Так і зараз – поки ФСБ полювала за дівчатами зі стрічками та старенькими з плакатами, корупція на самій верхівці і незмінність влади призвели до реального краху безпеки країни.

Справжнє питання, звісно – як так могло статися, що некомпетентна людина опинилася на відповідальній посаді? Яка має бути дисфункція у державної влади, щоб за безпеку країни відповідала людина, яка не вміє працювати з інформацією?

Напевно, про це ще будуть написані статті та книги – так, геніальна стаття Сахарова-Турчина-Медвєдєва дещо говорить про це – але поки що це реально російська трагедія.

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