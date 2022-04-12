Взяти під контроль Маріуполь, оволодіти Попасною та наступ на Курахове: основні цілі ворога

Російська армія наразі веде активний наступ на Донецькому і Таврійському напрямках. Ворог утримує позиції та готується завершити перегрупування.

За даними Генштабу, росіяни стягують повітряні сили біля Мелітополя та Іловайська, що вказує на основні цілі: взяти під контроль місто Маріуполь, оволодіти Попасною та вести наступ у напрямку на Курахове.

Увага Біля Мелітополя та Іловайська виявили посилення ворожих систем ППО

На Донецькому і Таврійському напрямках ворог веде бойові дії та утримує визначені рубежі силами зі складу Південного військового округу,

– йдеться у зведенні Генштабу.

Мета – вихід на адмінкордони Донеччини

Водночас росіяни здійснюють переміщення додаткових підрозділів для ведення бойових дій.

Є ознаки посилення системи протиповітряної оборони в районах населених пунктів Мелітополь та Іловайськ. Ймовірно, надалі противник намагатиметься взяти під контроль місто Маріуполь, оволодіти Попасною та вести наступ у напрямку на Курахове,

– наголосили у Збройних силах.

Саме це забезпечить ворогу вихід на адміністративні кордони Донецької області.

До слова, Росія стягує підрозділи та авіацію до сусідніх з Україною Бєлгородській та Воронезькій областей – намагається завершити перегрупування.

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