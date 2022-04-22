Взяти цю фортецю росіянам буде дуже важко, – Козій про штурм "Азовсталі" у Маріуполі

Керівництво Росії нібито віддало наказ не штурмувати "Азовсталь" у Маріуполі. Однак поки невідомо, в якому стані Росія хоче залишили підприємство, адже завод обстрілюють ракетами.

Росіяни можуть прагнути або зруйнувати його повністю, як конкурента, або захопити і мати якісь домовленості. Про це в ефірі 24 каналу заявив експерт Інституту євроатлантичного співробітництва Ігор Козій.

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На його думку, штурмувати "Азовсталь" російські війська не квапляться, адже бояться зазнати нових великих втрат.

Вони розуміють, що взяти цю фортецю їм було б дуже важко. Це коштуватиме багатьох життів,

– наголосив Козій.

Він зазначив, що це дивно, що російське керівництво вперше за всю війну начебто подумало про своїх військових. Мовиться про те, що Володимир Путін заявив, що "Азовсталь" штурмувати не будуть, щоб зберегти життя своїм армійцям.

Водночас, на думку Козія, питання того, чи будуть росіяни штурмувати "Азовсталь" згодом – різнопланове, тому треба враховувати різні фактори.

Наприклад, з військової точки зору, тримати в оточенні українське угруповання росіяни не хочуть, бо українські захисники знищуватимуть їх. Втім, з економічної точки зору ця версія має право на існування.

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