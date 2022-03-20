Взяття Києва та захоплення всього Донбасу: у Міноборони оприлюднили плани окупантів

Хоча ЗСУ дещо зупинили просування окупантів, але загроза з боку Росії зберігається. Загарбники не полишають своїх першочергових планів щодо української території.

Про ситуацію на фронті розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Плани окупантів вона оприлюднила під час всеукраїнського телемарафону вранці 20 березня, інформує 24 канал.

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Які плани окупанти хочуть реалізувати передусім

За словами Маляр, загарбники не полишають своїх планів просунутися вглиб території України. Крім того, на порядку денному в них далі стоїть захоплення Києва.

"Ми це не приховуємо, і всі повинні взяти до уваги, що ця загроза зберігається. Ми, зі свого боку, намагаємося не дати ворогу просунутися, не дати ворогу захопити Київ", – зауважила заступниця міністра оборони.

Крім цих планів, ворог також хоче закріпитися на всій географічній території Донецької та Луганської областей. Тобто, мовиться не лише про тимчасово окуповані території. Також росіяни не полишають планів закріпитися на Південному напрямку.

На українців чекає тривала серйозна боротьба

Маляр підкреслила, що українські Збройні Сили дають гідну відсіч оркам. Як результат, інтенсивність боїв знижено. Водночас Збройні Сили зупинили російські окупаційні війська та ті вже не так активно просуваються українською територією.

"Але треба розуміти, що ворог все одно продовжує готуватися до активних дій. Зокрема, поповнює зараз свій особовий склад, наскільки це йому вдається. Також намагається покращити логістику, тому що її значно знищили Збройні Сили України", – підкреслила представниця Міноборони України.

За її словами, українці повинні бути налаштованими до серйозної боротьби. Наразі не мовиться швидке закінчення війни.

Не буде такого, що Ви прокидаєтеся завтра, і буде кінець війни. Це буде тривала боротьба, в якій ми обов'язково переможемо. Але ми повинні бути сильними та маємо це витримати,

– підсумувала Маляр.

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