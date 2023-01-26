У ЗСУ спрогнозували, наскільки реальна загроза, що росіяни підуть на Бахмут з 2 сторін

Російські окупанти постійно намагаються проводити штурмові дії на Сході України. Мовиться про Мар'їнку, Вугледар та інші населені пункти. Їхня мета – прорвати нашу оборону.

Про це розповів речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

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Відповідаючи на питання, чи є загроза, що росіяни підуть на Бахмут з 2 сторін, Сергій Череватий зазначив, що захопити місто – сакральна мета ворога. За словами речника, ворог вже давно намагається захопити Бахмут. Ці намагання тривають понад пів року.

Ми спостерігаємо за ворогом. У нього йдуть передислокації та постійні заміни особового складу, зокрема й через великі втрати,

– пояснив Череватий.

Мрія кремлівського диктатора – захопити всю територію Донбасу. Саме тому тимчасове захоплення маленького населеного пункту Соледар і стало для них "перемогою", на яку так довго чекали окупанти. І заради цього вони витратили стільки особового складу, як у двох Чеченських війнах.

Яка ситуація коло Бахмута