У ЗСУ спрогнозували, наскільки реальна загроза, що росіяни підуть на Бахмут з 2 сторін
Російські окупанти постійно намагаються проводити штурмові дії на Сході України. Мовиться про Мар'їнку, Вугледар та інші населені пункти. Їхня мета – прорвати нашу оборону.
Про це розповів речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.
Важливо На Бахмутському напрямку прикордонники знешкодили понад 20 окупантів: ті лізуть великими масами
Відповідаючи на питання, чи є загроза, що росіяни підуть на Бахмут з 2 сторін, Сергій Череватий зазначив, що захопити місто – сакральна мета ворога. За словами речника, ворог вже давно намагається захопити Бахмут. Ці намагання тривають понад пів року.
Ми спостерігаємо за ворогом. У нього йдуть передислокації та постійні заміни особового складу, зокрема й через великі втрати,
– пояснив Череватий.
Мрія кремлівського диктатора – захопити всю територію Донбасу. Саме тому тимчасове захоплення маленького населеного пункту Соледар і стало для них "перемогою", на яку так довго чекали окупанти. І заради цього вони витратили стільки особового складу, як у двох Чеченських війнах.
Яка ситуація коло Бахмута
- Станом на зараз ситуація на Сході нашої держави залишається вкрай важкою. Поблизу Вугледара та Бахмута в Донецькій області тривають запеклі бої.
- Як розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр, окупанти кидають у бій значну кількість особового складу, озброєння та військової техніки. Вони намагаються прорвати оборону ЗСУ та зазнають шалених втрат, однак не відмовляються від своїх планів.
- Водночас вона констатувала, що шлях до нашої перемоги дуже важкий, але ми його обовязково пройдемо. І щонайголовніше – переможемо.
- Днями Володимир Зеленський констатував, що зараз окупанти вже посилюють тиск на Бахмутському, Вугледарському та інших напрямках.