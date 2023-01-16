Взяття Соледару та неефективність західного озброєння: які фейки Росія поширювала цього тижня

Росіяни продовжують поширювати фейки про війну в Україні, аби дискредитувати ЗСУ та керівництво держави. Ворог значно збільшив кількість фейків про ситуацію на Бахмутському напрямку.

Про це йдеться у тижневому звіті Центру протидії дезінформації, повідомляє 24 Канал. Також ворог намагається приховати правду щодо масованого ракетного обстрілу України 14 січня, головною трагедією якого став удар по будинку в Дніпрі.

До теми "Заряжаем по полной": в Росії цинічно зловтішаються над ударом по багатоповерхівці в Дніпрі

Винну за теракт у Дніпрі намагались перекласти на ЗСУ

Росіяни влучили ракетою X-22 у багатоквартирний будинок, жертвами російського терору стали понад 60 українці, серед яких є убиті та поранені. Однак, у російських інформресурсах висвітлили цю подію, як невдалу роботу ППО.

Заява радника Олексія Арестовича додала підстав росіянам поширювати це безглуздя. Ба більше, у ЦПД наголосили, що ця заява стала головним доказом в руках росіян для дискредитації ЗСУ та керівництва нашої держави.

Що у Росії думають про "кадрові перестановки" в армії

Сам Арестович потім вибачився за брехню сказавши, що був втомлений. У Повітряних силах ЗСУ ґрунтовно спростували заяву Арестовича: радіолокаційні засоби визначили, приблизне місце запуску, висоту та швидкість польоту. Жодних сумнівів, що це була саме ракета Х-22 – немає, її випустили з району Курської області близько 15:30 14 січня.

11 січня новим російським командувачем війною в Україні було призначено начальника генштабу Росії Валерія Герасимова. Офіційна версія "перестановки" – розширення масштабу вирішуваних завдань.

Проте, існує декілька неофіційних версій щодо причин зазначеної "перестановки", що це може бути, або підготовка до оголошення повноцінної війни, або наявність конфлікту всередині силових блоків.

Найбільше фейків про Соледар

Росіяни на цьому тижні також запустили низку інформаційних операцій навколо ситуації в Соледарі. Мовляв, ПВК "Вагнер" та російські військові абсолютно знищили місто ще місяць тому у позиційних артобстрілах та почали наступальні дії одразу після Нового року.

Росіяни використовували всі можливі прийоми ІПСО:

створювали фейкові сторінки військових бригад, які нібито перебувають на Бахмутському напрямку та поширювали через них дезінформацію. Цікаво, що повідомлення з цих фейкових сторінок навіть потрапили у CNN;

росіяни також намагались створити імідж "визволителів" які рятують дітей з Соледару попри те, що росіяни вже декілька місяців поспіль обстрілюють мирне населення міста;

безпідставні звинувачення, що ЗСУ використовують хімічну зброю;

нескінченна кількість меседжів про великі втрати особового складу та безліч фейків про взяття 46-ої окремої десантно-штурмову бригади в оточення.

Росія бреше, що західне озброєння неефективне

У ЦПД розповіли, що росіяни намагалися просувати проросійський наратив про слабкість української армії, неефективне західне озброєння.

Так, директор Міжнародного інституту новітніх держав Росії Олексій Мартинов заявив, що затягування військових дій є багато мільярдним бізнесом для США та керівництва України.

Також вони залучили й іноземних спікерів та медіа. Зокрема, американського аналітика Брайана Берлетіка, який нібито сказав, що велика різноманітність техніки, яку надсилає Захід, створить додатковий тягар для українських сил без будь-якої помітної користі.

А телеведучий Такер Карлсон на телеканалі FoxNews стверджував, ніби Україна програє у війні з Росією. У ЦПД наголосили, що мета маніпуляції – спровокувати США припинити постачання допомоги Україні. Мовляв, немає сенсу підтримувати країну, яка начебто зазнає поразки.