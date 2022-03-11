Взяття в заручники не тільки України, а й Європи, – Лещенко про можливий теракт на ЧАЕС

Володиир Путін готує теракт на Чорнобильській АЕС, аби перекласти відповідальність на Україну. Так Росія хоче шантажувати світ.

Для України вже є системним викриття захоплення Росією ядерних об'єктів. Про це в ефірі 24 каналу сказав радник глави Офісу Президента Сергій Лещенко.

До теми Путін готує теракт на Чорнобильській АЕС, – розвідка

Путін хоче шантажувати всю Європу

За його словами, ми протидіємо, повідомляючи про ці провокації в голос. Це в певному плані створення перепон для реалізації відповідних планів.

Це (теракт на Чорнобильській АЕС – 24 канал) фактично взяття в заручники навіть не України, а всієї Європи шляхом шантажу,

– наголосив Лещенко.

Він зауважив, що Захід повинен відреагувати. Адже життя у тихих містах Європи може стати не таким спокійним, якщо Путін все ж здійснить свої провокації.

"Викриваючи це, ми убезпечуємо і себе, і світ. Однак маємо проводити системну роботу на всіх майданчиках, зокрема залучаючи МАГАТЕ. Вони – єдині, хто в цій ситуації може виступати арбітром", – додав Лещенко.

Яка ситуація на ЧАЕС

Українська розвідка повідомила, що Володимир Путін наказав окупантам готуватися до теракту на ЧАЕС. Наразі атомна електростанція знеструмлена і перебуває під контролем російських загарбників.

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