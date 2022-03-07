Wizz Air продовжив скасування рейсів в та з України: назвали дату

Угорська авіакомпанія Wizz Air скасувала всі рейси в Україну та з країни. Спершу скасування мало б тривати до 26 березня 2022 року включно.

Однак тепер заборону на польоти продовжили. Вона діятиме до червня 2022 року.

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Відповідна інформація міститься у системі бронювання авіакомпанії.

Що робити тим, хто вже купив квитки

Люди, які встигли купити квитки до 1 червня отримали від компанії пропозицію:

обміняти їх на рейси з пізнішою датою;

або повернути гроші;

або покласти їх на річний депозит для купівлі квитків у майбутньому з добавкою у 20%.

Wizz Air після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну, 24 лютого, працює над евакуацією своїх бортів та співробітників із сім'ями з України.

Основний конкурент Wizz Air – ірландська авіакомпанія Ryanair – відмовилася від усіх рейсів в Україну та з країни, зокрема, з аеропортів Київ, Львів та Одеса, на необмежений термін.

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