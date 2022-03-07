Wizz Air продовжив скасування рейсів в та з України: назвали дату
7 березня 2022 , 23:12Читать новость на русском
Джерело:Wizz Air
Угорська авіакомпанія Wizz Air скасувала всі рейси в Україну та з країни. Спершу скасування мало б тривати до 26 березня 2022 року включно.
Однак тепер заборону на польоти продовжили. Вона діятиме до червня 2022 року.
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Відповідна інформація міститься у системі бронювання авіакомпанії.
Що робити тим, хто вже купив квитки
Люди, які встигли купити квитки до 1 червня отримали від компанії пропозицію:
- обміняти їх на рейси з пізнішою датою;
- або повернути гроші;
- або покласти їх на річний депозит для купівлі квитків у майбутньому з добавкою у 20%.
Основний конкурент Wizz Air – ірландська авіакомпанія Ryanair – відмовилася від усіх рейсів в Україну та з країни, зокрема, з аеропортів Київ, Львів та Одеса, на необмежений термін.
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