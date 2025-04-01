World Press Photo перепросило за тандем фото дівчинки з Куп'янська і пораненого окупанта

Міжнародне журі та World Press Photo перепросили за те, що представили у тандемі фото з українською дівчинкою з Куп'янська та пораненим "ДНРівцем". Окрім цього, там прокоментували нагородження російського фотографа з ТАСС.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Детектор Медіа".

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World Press Photo висловилося про скандальне поєднання фото

Журі та World Press Photo зазначили, що не мали представляти ці дві фотографії – "Підземний польовий шпиталь" Нанни Хайтманн та "По той бік окопів" Флоріана Бахмаєра – в одну візуальну пару.

За словами організаторів, існує очевидна різниця між дитиною, яка страждає від наслідків війни, і муками солдата окупаційних військ, які спричиняють ці страждання. Там стверджують, що їх слід розглядати і розуміти лише в діалозі одна з одною.

Це створює надто спрощену та хибну рівноцінність і відсуває на другий план історію, яку кожна з них розгортає сама по собі. Ці історії, тим часом, вказують лише на два аспекти поточної війни Росії проти України,

– зазначила голова міжнародного журі Люсі Контичелло.

На першому фото з нагородженої World Press Photo пари зображена 6-річна Ангеліна, переселенка з прифронтового Куп'янська. Дівчинка страждає на панічні атаки через війну. Інше фото, авторства німецької фотографині, яка працює на The New York Times і живе у Москві, демонструє пораненого "ДНРівця" у стабілізаційному пункті десь під Бахмутом на окупованій росіянами території.

Щодо премії, яку отримав фотограф російської інформаційної агенції ТАСС Михайло Терещенко, організатори повідомили, що не скасовуватимуть нагороди, але надалі планують вдосконалювати правила та процедури роботи з заявками від фотографів, які працюють на державні установи.

World Press Photo зазначили, що будуть консультуватися з фотографами з таких країн, як Грузія та Україна, а також з фотографами, які працюють у країнах з репресивними режимами і часто намагаються робити "хорошу роботу у своїх власних складних ситуаціях".

Водночас World Press Photo не погоджується з фразою "звільнення Маріуполя", яка прозвучала в інтерв'ю з Терещенком 27 березня для опису окупації цього міста російськими військами.