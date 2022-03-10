Я б не радив Зеленському зустрічатись з Путіним, – ексглава МЗС України

Україна закликає Росії припинити вогонь та вивести свої війська, зокрема й на дипломатичному рівні. Однак ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко не радить Зеленському зустрічатись з Путіним.

Про це він сказав в ефірі 24 каналу. За його словами, сам на сам зустрічатись не варто, адже це не українсько-російський конфілікт, це конфлікт цивілізацій – між демократією і тоталітаризмом.

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"Щодо потенційної зустрічі Путіна і Зеленського, я б не радив нашому президенту проводити таку зустріч. З однієї причини – така зустріч має бути зустріччю скоординованої групи України і західних колег з Путіним", – зазначив Огризко.

Ми маємо говорити не про двосторонні відносини, а про те, що є група країн, до яких я особисто зараховую США, Велику Британію, Канаду, Польщу, можливо і Туреччину, і ми маємо одним фронтом стояти проти окупанта,

– заявив ексміністр.

Він додав, що сам на сам – це значно слабше, це значно небезпечніше.

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